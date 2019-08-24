Kaymakam Cinbir’e veda yemeği

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KOCAELİ İzmit'e tayini çıkan Mersin'in Silifke İlçesi Kaymakamı Şevket Cinbir için veda yemeği düzenledi. Silifke Halk Eğitim Merkezinde yapılan vedaya Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir katıldı. Kaymakam Cinbir "geceyi düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ederim. Benim hakkımda, eşim, ailem hakkında yapılan konuşmalardan dolayı mutluluk duydum. Silifkeliler bizleri çok güzel ağırladılar. Bana destek olan eşim ailem hiçbir zaman beni zorlamadı. Silifke'ye geldiğimde bir kızım üniversiteye gidiyordu. Ortanca kızım ise sekizinci sınıfa en küçüğümü ise ilkokul ikiye hiç tereddüt etmeden çocuklarımızı öğretmenlerimizin ellerine teslim etti. Eşim ve benim haklarımız Silifkelilere helal olsun" dedi.