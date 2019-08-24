Millet Bahçesi’ne scooterli güvenlik görevlileri

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GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde, elektrikli scooterli özel güvenlik görevlileri görevlendirildi. Nurgana bölgesine hitap eden Millet Bahçesi'nin güvenliğine yönelik yapılan yenilikler hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur, 250 dönüme kurulu, şubatta hizmete alınan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde 18 güvenlik görevlisinin 3 vardiya çalıştığını söyledi. Geniş bir alana kurulu Millet Bahçesi'nde güvenlik ekibinin daha hızlı hareket etmesi için elektrikli scooter bisiklete ihtiyaç duyduğunu anlatan Cumhur, böylece vatandaşları rahatsız edebilecek her türlü duruma anında müdahale etme imkanına kavuştuklarını kaydetti. Cumhur, alandaki güvenlik görevlilerinin scooter kullanmaya kısa zaman önce zamanda başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "3 vardiya olduğu için 6'şar kişi vardiya halinde çalışıyor. 6 kişi de Millet Bahçesi güvenlik ekibinin hizmetine sunduğumuz 2 scooterı, her an bir olay olabilmesi durumunda intikal edebilmek üzere kullanabiliyor. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyoruz. Olumsuz durumların oldukça azaldığını gördük. Scooter olması güvenlik görevlilerimizin burada daha iyi hizmet verebilmesini sağlıyor ve vatandaşlar da artık scooterın burada olması dolayısıyla daha rahat ediyor.