Millilere coşkulu karşılama

DÜNYA Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya sevinçleri yaşatan Şehitkamilli Milli Takım sporcuları Tuğcan Kaytar ve Mehmet Emre Çolaklar, Alleben Yüzme Havuzu'nda büyük bir coşku ile karşılandı.
Sporcular, başarılarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleştirilen ve 29 ülkeden 257 sporcunun performans gösterdiği Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 13 sporcu arasındaki yerlerini alan Şehitkamilli Milli Takım sporcuları, şampiyonada elde ettikleri 3 dünya derecesi ile Alleben Yüzme Havuzlarının başarı defterine yeni bir not daha eklediler.
Alleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen karşılama programının ardından Mısır'da gururla dalgalandırdıkları Türk bayrağını makamında başkan Fadıloğlu'na takdim eden altın paletler, desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Başkan Fadıloğlu, "Sporcularımızın başarılarıyla gururla dalgalanan bayrağımızı teslim almaktan büyük onur duydum. Başarıda emeği geçen tüm ekibi, süreç içerisinde sporcularımızın her zaman destekçisi olan değerli sporcu velilerimizi tebrik ediyorum"
dedi.