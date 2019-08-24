Millilere coşkulu karşılama

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DÜNYA Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya sevinçleri yaşatan Şehitkamilli Milli Takım sporcularıSporcular, başarılarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleştirilen ve 29 ülkeden 257 sporcunun performans gösterdiği Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edenAlleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen karşılama programının ardından Mısır'da gururla dalgalandırdıkları Türk bayrağını makamında başkan Fadıloğlu'na takdim eden altın paletler, desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Başkan Fadıloğlu, "Sporcularımızın başarılarıyla gururla dalgalanan bayrağımızı teslim almaktan büyük onur duydum.dedi.