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: Satranç hayatın izdüşümüdür

Giriş Tarihi: 25.8.2019
Gündoğdu: Satranç hayatın izdüşümüdür
MILLI Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 LGS sınavında ülke genelinde 17 satranç sporcusunun 500 tam puan alarak birinciliği paylaştığını kaydeden satranç antrenörü Demir Gündoğdu, "Satrancın öğrencilerin ders gelişimine doğrudan katkısı vardır" dedi. Satrancın öğrencilerin ders gelişimine doğrudan katkısı olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Satranç, hayata dair birçok iz taşır, adeta hayatın izdüşümüdür. Satranç, planlı çalışmayı, neden-sonuç ilişkisi kurmayı, sorgulamayı, sorumluluk ve karar almayı, yanlış bile olsa aldığımız kararların arkasında durmayı, sabrı, düşünmeden hareket etmemeyi" diye konuştu.
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Gündoğdu: Satranç hayatın izdüşümüdür
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