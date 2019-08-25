Gündoğdu: Satranç hayatın izdüşümüdür

BUGÜN NELER OLDU

MILLI Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 LGS sınavında ülke genelinde 17 satranç sporcusunun 500 tam puan alarak birinciliği paylaştığını kaydeden satranç antrenörü Demir Gündoğdu,dedi. Satrancın öğrencilerin ders gelişimine doğrudan katkısı olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Satranç, hayata dair birçok iz taşır, adeta hayatın izdüşümüdür.aldığımız kararların arkasında durmayı, sabrı, düşünmeden hareket etmemeyi" diye konuştu.