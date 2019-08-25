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Kaçak köftecilere baskın

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019
Kaçak köftecilere baskın
GAZİANTEP'TE şehrin farklı bölgelerinde araçlarla köfte satışı yapanlara yönelik düzenlenen zabıta operasyonunda denetlenen 15 yerin 7'si sağlığa uygun çıkmadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi civarında sağlıklı olmayan koşullarda ve açık alanda köfte satışı yapan seyyar araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerinin incelediği 15 araçtan 7'sinin usullere uygun olmadığı belirlendi. Araçlara el konularak çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı. Vatandaşın sağlığını korumak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Zabıta Daire Başkan Vekili Cafer Yılmaz, "Bize gelen şikayet ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bayramdan önce özellikle üniversite bölgesinde yoğun şikayetler vardı. Ekiplerimiz bu doğrultuda çalışarak gerekli çalışmaları yaptılar" dedi.
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Kaçak köftecilere baskın
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