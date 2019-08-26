Kaymakam Cinbir Silifke’ye veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Kaymakamlığı ve Silifke Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen tören Sayağzı Mesire Alanında gerçekleşti. Törene Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, eşi Hayriye Cinbir, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Belediye Başkan Yardımcısı Emeni Can, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç,Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Ahmet Turgut,Türk Hava Kurumu Silifke Şube Başkanı Mustafa Arıcan,Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar,İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Sezer, Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanı Murat Temur , muhtarlar ve çok sayıda iş adamı ve vatandaş katıldı. Kaymakam Cinbir "5 yıl Silifke'ye hizmet etmekle görevlendirilmiş arkadaşlarımla, kamu görevlileriyle, Silifke'deki sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarımızla, odalarımızla, siyasi parti başkanlarımızla, Silifkelilerle bir şeyler üretmeye çalıştık. Silifke'nin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve Silifke'nin zenginliklerini bu milletin hizmetini sunmak gibi bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayım" dedi.