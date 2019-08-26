Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Stsider, öğrencilere sahip çıkıyor

Stsider, öğrencilere sahip çıkıyor

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Stsider, öğrencilere sahip çıkıyor
Etkinliğe İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği (STSİDER) Başkanı Sadık Avcı, Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Sevgi Nur Değirmenci, 2. Başkanı Aydın Dölek, Gençlik Kolu Yönetiminden Betül Yazar, Uğur Erdem Bodur, Hasibe Deveci, dernek üyelerinden Şadan Dalyanoğlu, Meltem Usça, Nurten Serin Bütün ve 70 öğrenci ve bazı veliler katıldı.İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği (İSTSİDER) Başkanı A.Sadık Avcı kahvaltının başında dernek hakkında kısaca bilgi verdi. İSTSİDER Başkanı A.Sadık Avcı "Hiçbir maddi destek beklemeden Silifkeli öğrencilerimizin öğrenim ve meslek hayatlarında yardımcı olmayı ve Silifkemizin daha ileride olmasında katkı sağlamalarını istiyoruz" dedi. Eski öğrenci üyelerinden Meltem Usça ve Nurten Serin Bütün, dernek ile tanışma hikayelerini, aldıkları yardımları ve üniversite hakkında öğrencilere önerilerde bulundular.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Stsider, öğrencilere sahip çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN