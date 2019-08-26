Stsider, öğrencilere sahip çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Etkinliğeİstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği (STSİDER) Başkanı Sadık Avcı, Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Sevgi Nur Değirmenci, 2. Başkanı Aydın Dölek, Gençlik Kolu Yönetiminden Betül Yazar, Uğur Erdem Bodur, Hasibe Deveci, dernek üyelerinden Şadan Dalyanoğlu, Meltem Usça, Nurten Serin Bütün ve 70 öğrenci ve bazı veliler katıldı.İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği (İSTSİDER) Başkanı A.Sadık Avcı kahvaltının başında dernek hakkında kısaca bilgi verdi. İSTSİDER Başkanı A.Sadık Avcı "Hiçbir maddi destek beklemeden Silifkeli öğrencilerimizin öğrenim ve meslek hayatlarında yardımcı olmayı ve Silifkemizin daha ileride olmasında katkı sağlamalarını istiyoruz" dedi. Eski öğrenci üyelerinden Meltem Usça ve Nurten Serin Bütün, dernek ile tanışma hikayelerini, aldıkları yardımları ve üniversite hakkında öğrencilere önerilerde bulundular.