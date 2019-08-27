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166 motosiklet ve sürücüsüne ceza

Giriş Tarihi: 27.8.2019
166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne ceza
ADANA'DA yapılan uygulamada 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne, 152 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği kentteki kapkaç, gasp ve benzeri suçlarda kaçan şahısların genelde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikleti kullanmasından dolayı bu yönde şehrin birçok noktasında uygulama başlattı. Uygulamalarda 227 motosiklet ve elektrikli bisiklet durdurularak kontrol edildi. Yapılan bu kontrollerde 166 motosiklet ve elektrikli bisiklet kusurlu bulunarak sürücülerine 152 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca 45 motosiklet ve elektrikli bisiklet ağır kusurlarından dolayı trafikten men edildi. Bu tür uygulamaların sürekli devam edeceği belirtildi.
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166 motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsüne ceza
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