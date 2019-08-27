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’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu
HATAY'IN Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 hektarlık alan ve çok sayıda zeytin ağacı küle döndü. Yangın, ilçeye bağlı Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Rüzgârında etkisiyle hızla ilerleyen alevler zeytinlik alanlara da sıçradı. Antakya Orman İşletme ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. 4 hektarlık alanın ve çok sayıda zeytin ağacının kül olduğu yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
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Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu
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