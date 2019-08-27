Melih Abi:Duvara bile park yasak levhası koymuşlar

Kadir Başkan, Fatih Mahallesi 73002 sokakta oturuyor. Duvardaki 'park yasak' yazısına takmış. Haksız da değil hani. Çünkü çevreye park yapmaya müsait. Birileri tabela asıp burayı parka yasaklamış. Kadir Başkan "Abi ben Nezihe Güm Camisi'ne Cuma namazına geldim. Aracımı koyamadım. Namazımı kılıp aracımı alıp gideceğim. Herkes böyle yazılar yazıp duvara asarsa curcuna yaşanır. Belediye bunlara izin vermesin" diyor. Kent merkezlerinde yoğun trafik nedeniyle park yasağını anladık ama bu neyin nesi? İzin vermeyin kardeşim bu tip hallere.

ALİEFENDİOĞLU MAHALLESİNDE YOLA SIZAN PİS SULAR

Tarsus? bi tuhaf... Dertler yumak yumak. Hangisini yazacağımızı şaşırdık. Aliefendioğlu mahallesini b.k götürüyor. Bu pislik kolera salgınınna yol açar! Köyden mahalleye dönen Aliefendioğlu kente yakın bir mahalle olmasına rağmen kanalizasyonu yok! Doktor başkan! Fosseptik çukurlarından sızan pis sular sokaklara taşıyor. Mahalle sakinleri kanalizasyonun yapılmasını istiyor. Başkan Haluk Bozdoğan bir el at buraya... Mahallede kolera salgını başlarsa karışmam sonra! Tarsus'un büyük sorunları var... Vahap Seçer sen de duy bunları! Bozdoğan'la aran bozuk diye Tarsus'a kör bakma!