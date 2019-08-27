Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Satranca erken yaşta başlanmalı’

‘Satranca erken yaşta başlanmalı’

Başkan Tahmazoğlu, “Çocuklarımız, küçük yaşta satranca başlayarak, kişilik gelişiminde bu sporun pozitif etkilerinden yararlanmalıdır” dedi

Giriş Tarihi: 27.8.2019
‘Satranca erken yaşta başlanmalı’

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilere sosyal yaşam alanında katkı sağlayarak, öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimlerine yönelik kurslar düzenliyor. Bu yıl, yaz tatilini satranç kursu ile değerlendiren öğrenciler kendi aralarında turnuva düzenlerken, turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya ve satranç takımı hediye edildi.

GÖREV GİBİ BENİMSENMELİ
Bünyelerinde hizmet veren sosyal tesislerde öğrencilere yönelik satranç eğitimi verdiklerini belirterek Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımız olabildiğince küçük yaşta satranca başlayarak, kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanması amaçlanmalıdır. Çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışılmalı ve bu amaç bir görev olarak benimsenmelidir" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Satranca erken yaşta başlanmalı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN