‘Satranca erken yaşta başlanmalı’

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilere sosyal yaşam alanında katkı sağlayarak, öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimlerine yönelik kurslar düzenliyor. Bu yıl, yaz tatilini satranç kursu ile değerlendiren öğrenciler kendi aralarında turnuva düzenlerken, turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya ve satranç takımı hediye edildi.

GÖREV GİBİ BENİMSENMELİ

Bünyelerinde hizmet veren sosyal tesislerde öğrencilere yönelik satranç eğitimi verdiklerini belirterek Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımız olabildiğince küçük yaşta satranca başlayarak, kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanması amaçlanmalıdır. Çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışılmalı ve bu amaç bir görev olarak benimsenmelidir" diye konuştu.