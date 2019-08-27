Yakın Doğu Üniversitesi birinci seçildi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi, Üniversitelerin değerlendirildiği 4. Uluslararası Kolejler ve Üniversiteler listesinde, tüm Kıbrıs Üniversiteleri arasında 1. olurken, Türkiye Üniversiteleri sıralamasında ilk 10, dünyada ise 584. sırada yer aldı. YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Günlük 40 bin ziyaretçisi bulunan 4International & Colleges sitesi tarafından dünyada akredite edilmiş 200 ülkeden 12,273 üniversite ve kolejin listelendiği değerlendirmede, yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren Yakın Doğu Üniversitesi'nin, tüm Kıbrıs Üniversiteleri arasında 1. sırada aldığı belirtildi. Üç farklı arama motorundan çıkarılan 4 tarafsız ve bağımsız web metrikleri içerikli bir algoritmaya dayalı olan puanlamada, dört yıllık lisans ve yüksek lisans derecesi veren ulusal ve uluslarası akredite edilmiş üniversiteler değerlendirilmeye alınırken, örgün eğitim sunan üniversitelerin 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora programları değerlendirmede temel kriterler olarak alındı. YDÜ'nün "Uluslararası Kolejler ve Üniversiteler" değerlendirmesinde, Dünya Üniversiteleri arasında 548. Kıbrıs'ta ise 1. sırada yer alması ile ilgili YDÜ Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısına YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kurucu Rektör Yardımcısı Tümer Garip ve Rektör yardımcıları; Prof. Dr. Fahreddin M. Sadıkoğlu, Prof. Dr. Şenol Bektaş ile Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ katıldı.