Çocukluk hayalini 2 milyon liralık yatırımla gerçekleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEPLİ ev kadını Nur Tuğba Kırdağ, çocukluğundan bu yana ailesiyle her yıl tatile geldiği Kahramanmaraş'taki kaplıca sularıyla ünlü Ilıca'ya bir tesis yapmanın hayalini kurdu. 3 çocuk annesi Kırdağ, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle 2 milyon liraya yaptığı kendi elektriğini kendisi üreten 22 daireli apart ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ın şifalı kaplıca suyu ile ünlü Ilıca Mahallesi'ne her yıl ailesiyle tatile geldiğini belirten Nur Tuğba Kırdağ, kaldıkları tesislerde kendince gördüğü eksikler nedeniyle hep daha iyi bir tesis yapmanın hayalini kurdu. Eşi Sefa Kırdağ'ın da desteğiyle TKDK kapısını çalarak ilk adımı attı. Kırdağ 2018'de 4 katlı, 22 tane 1+1 daireden oluşan apartını hizmete açtı. Yıldızlı otel konforunda hizmet sunduklarını kaydeden Nur Tuğba Kırdağı, "Yaklaşık 30 yıldır ailemle buraya tatile geliyoruz. Gerek havası, gerekse doğası ve kaplıcasıyla çok beğendiğimiz bir yerdi. Yıllardan beri süregelen bir hayalim vardı acaba ben bir işletme yapsam nasıl olur diye. Eşimin ve ailemin desteğiyle bir proje hazırlamaya karar verdim. İyi bir proje hazırlayarak TKDK'ya sunduk. Onlar da projemizi onayladılar. 2 milyon liraya burayı mal ettik ve yaklaşık 1 milyon lirasını TKDK'dan hibe desteği olarak aldık" dedi.