Fıstık fiyatlarına rağmen baklava fiyatları değişmedi

Gaziantep'te bu sene yok yılını yaşayan Antep fıstığında artan fiyatlar cep yakarken, vatandaşa sevindirici haber baklavacılardan geldi. Gaziantepli baklavacılar fıstıklı baklavaya zam yapmayacaklarını açıkladı. Gaziantep'te yıllardır baklavacılık yapan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Bülent Aktaş, yükselişte olan fıstık fiyatlarına rağmen baklavaya zam yapmayacaklarını söyledi.

KARAR ALDILAR

Gaziantep'te fıstık ağaçlarının bir var yılı bir de yok yılı yaşadığını belirten Aktaş, fıstıkta yüzde 50'nin üzerinde rekolte kaybı olmasına ve artan fiyatlara rağmen baklava için zam düşünmediklerini kaydetti. Aktaş, "Antep fıstığı rekolte olarak bu sene beklentilerin çok altında. Yani bazı bölgelerde verim yüzde 50, bazı bölgelerde ise bunun çok daha altında rekolte var. Fıstık sezonu istenildiği gibi geçmiyor ne yazık ki. Bu da ister istemez fıstık fiyatlarında artış olmasına neden oluyor" dedi. Aktaş, artan fıstık fiyatlarına rağmen firma olarak baklavaya zam yapmayacaklarını vurgulayarak, "Biz Ayıntap Baklavaları olarak vatandaşlara ve müşterilerimize şunu duyurmak istiyoruz. Fıstık az olduğu ve fiyatlar arttığı için biz baklavaya zam yapmayı düşünmüyoruz. Biz baklavacı esnafı olarak zam yapmayacağız ve şu anki mevcut fiyatlarımızla satışa devam edeceğiz. Normal klasik baklava fiyatımız uzun zamandır olduğu gibi 95 lira olarak devam ediyor. Baklava fiyatlarımız genel olarak da ürün yelpazesine göre 95 lira ile 130-140 lira arasında değişiyor" diye konuştu.