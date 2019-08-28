Pasta yapmayı öğrendiler, sertifika sahibi oldular

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GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursuna katılan 13-23 yaş aralığındaki kızlar, pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili önemli bilgiler öğrendiler. Kursta başarılı olanlara sertifika verildi. Kursa katılan öğrenciler, sağlanan imkanların kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler. Evde boşa zaman geçirmek yerine faydalı ve yeni bilgiler öğrenerek lezzetli ürünler yapabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren kursiyerler, kurs ortamındaki kişilerle sosyalleşebilme imkanı buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini kaydettiler. Kursa ilişkin değerlendirmede bulunan diyetisyenlik bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Özkarslı, "Bu kursa katılmamdaki amaç, okuduğum bölüme katkı sağlamaktı. Burada öğrendiğim tarifleri diyete uygulayarak danışanlarıma daha fazla yardımcı olabilmek, onları anlayabilmek ve onların pasta yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmek ve öğretebilmek için bu kursa katıldım. Çok güzel ve verimli bir kurs dönemi geçirdim. Şehitkamil Belediyemize ve hocamıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.