Sarıulak zeytini dünyaya tanıtılacak

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TARSUSZeytin Platformu Tarsus Sarıulak Slowfood ekibinin katılımıyla Borsa Başkanlık Toplantı salonunda toplandı. Tarsus Ticaret Borsası'nın sekretaryasını yaptığı toplantı, Borsa Başkanı Murat Kaya'nın Başkanlığında, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Serdal Gökçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fuat Togo, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü Üretim ve İşletme Bölümünden Ziraat Y. Mühendisi Cengiz Türkay'ın hazır bulunduğu Tarsus Zeytin Platformu toplantısının konukları Mersin Kent Konseyi - Tarsus Slowfood Lideri Yasmina Lokmanoğlu oldu. Borsa Başkanı Murat Kaya, toplantının içeriğini oluşturan gündemlerin Tarsus için, markalaşma noktasında önemli bir basamak olduğuna dikkat çektiği açılış konuşmasında Tarsus Sarıulak zeytinin coğrafi işaretinin ve marka değerinin anlaşılması noktasında birlikteliğin ve beraber hareket etmenin önemine değindi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, toplantıda bu hasat döneminde Sarıulağı ayrıcı unsurlara daha çok dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, Belediye ile işbirliği içerinde Tarsus Sarıulak Zeytininin hasat sonrası satışlarında denetim mekanizmasını kullanarak coğrafi işaretli Tarsus Sarıulak zeytinine sahip çıkılmasını, üretici ile satış yapanları bu konuda bilinçlendirici çalışmaları yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise, üretici merkezli bir kuruluş olarak Tarsus Sarıulak zeytin yetiştiricisi üreticilerin ÇKS kayıtlarında sağlayacakları Tarsus Sarıulak zeytin ürününü belirlemede yardımcı olacaklarını, coğrafi işaretli ürünün avantajlarını bilinçlendirmek için yapılacak faaliyetlere destek olacaklarını ifade etti.