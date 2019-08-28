Silifke’de şehitler için fidan dikildi

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, tüm şehitler için yapılan duaların ardından her bir fidana vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş şehitlerimizin isimleri verilerek fidanların dikimi gerçekleştirildi Fidan dikim proğramına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, Garaj Amiri Ali Aktan, Belediye Koordinatörlerimiz Mustafa Evren ve Serkan Kirişçioğlu ,Türk. Eğitim sen, Türk diyanet sen yöneticiler ve şehit ailelerinin katılımıyla şehitlerimiz için hazırlanan 150 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik sonrasında açıklama yapan Silifke ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer, "Silifke Ülkü Ocakları ve Silifke Belediyemiz organizesiyle düzenlenen 'Vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş Toprağa düşmüş fidanlar için sende bir fidan dik projesi kapsamında ahde vefa imandandır. Kutlu davamıza nakış nakış işlenmiş ahde vefaya ve toplumsal duyarlılığa katkı sağlayan bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan Başta Silifke ülkü Ocakları yönetimine ve bu anlamlı etkinliğimizi gerçekleştirmek için bizlerden yardımlarını esirgemeyen Silifke Belediye Başkan vekilimiz Sadık Altınok beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Vatan,