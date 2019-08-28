Vali Gül kitap kahvesini açtı okuyarak başaracağız

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Gaziantep Valisi Davut Gül, okuyan bir nesil ile hedefi ve hayali olan, ülkesine ve vatanına hayırlı işlerde bulunmak için azimle çalışan bir gelecek inşa edileceğini söyledi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Yeşilay tarafından Ocaklar Mahallesinde oluşturulan Yeşil Kitap Kahve'nin açılışını gerçekleştirerek "okuyarak başaracağız" dedi. Mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Gül, kitap kahvenin çocukların, gençlerin, zaman geçireceği, kitap okuma alışkanlıkları kazanacağı, şehri tanıyacakları bir merkez olacağını söyledi. Şehrin tüm imkânlarının ülkenin geleceği olan çocuklar için sonuna kadar kullanılacağını ifade eden Gül, topluma, ülkesine faydalı nitelikli bireylerin yetişmesinin çocukların ve gençlerin bol bol kitap okumalarıyla mümkün kılınacağının mesajını verdi. Gaziantep genelinde başlatılan "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kitap okuma kampanyasını da hatırlatan Gül, "Kampanyamız ile öğretmenlerimiz öğrencilerimizi evinde ziyaret ediyor. Hem öğrencilerimizi yaşadığı ortamda gözlemliyor hem de aile bireylerinin de çocukları ile kitap okumalarını sağlıyor. Böylece okuyan bir nesil ile ne istediğini bilen, hedefi ve hayali olan, o hedef ve hayale ulaşmak, ülkesine, vatanına, milletine hayırlı işlerde bulunmak için azimle çalışan bir gelecek inşa edilecektir" dedi. Şehitkâmil Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da konuşmasında Yeşil Kitap Kahve'nin mahalleye hayırlı olmasın temennisinde bulundu. Yetiştiği mahalleye böyle bir tesis kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer ise kitap kahvenin çocukların, gençlerin kitap okuyacakları, gezilerin düzenleneceği, yazar buluşmaları gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği bir mekân olacağını aktardı. Yeşil Kitap Kahve'nin mahalleye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında Vali Gül, çocuklar ve mahalle sakinleri ile kitap kahvenin açılışını yaptı.