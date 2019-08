Akdeniz Belediyesi gönüllere dokunuyor

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti' ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. Belediyenin sunduğu hizmet kapsamında farklı mahallerde ulaşılan aile sayısı 377'yi buldu. Başkan Gültak, "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın her zaman ve her koşulda yanındayız, onların emrindeyiz" dedi. Ekipler, belli periyotlarla gittikleri evlerde, başta ev içi temizliği olmak üzere, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı temizlik yapıyor. Hizmet sayesinde yaşlı, engelli, kimsesiz vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor, yaşadıkları ortam daha sağlıklı bir hal alıyor. Evlerin fiziki koşullarını da inceleyen ekipler, tadilatı gereken evleri, fen işleri ekiplerine bildiriyor. Evde yemek yapamayan yaşlı veya engelli vatandaşların bilgileri de ilgili mahalle muhtarına bildirilerek, aşevine yönlendirilmesi sağlanıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal belediyecilik ilkesi gereği, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanında olacaklarını vurguladı. "Akdeniz'de gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini ortaya koyarak, halkımızın sevgisini kazanıyoruz" diyen Gültak, "Büyüklerimizi, yaşlılarımızı sevmek ve onları korumak, hürmet göstermek en büyük erdemlerden biridir. Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın daima yanında olacağız" diye konuştu.