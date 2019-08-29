Altunok, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 30 Ağustos zafer bayramı nedeniyle bir yayımladı. Başkanvekili Altunok mesajında, "30 Ağustos Zaferi; Ülkemizi parçalamak ve Milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında Vatan, Millet ve Bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir" dedi.