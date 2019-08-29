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Berk yeniden ’a kiralandı

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Berk yeniden Adana demirspor’a kiralandı
YENI Malatyaspor'da yeteri kadar şans bulmayan isimlerden Berk Yıldız yeniden Adana Demirspor'a kiralandı. Sarıkırmızılı kulüpte yeni transfer edilen oyuncuların toplam oyuncu sayısını yükseltmesi nedeniyle ideal sayıyı yakalamak için teknik heyetin isteği üzerine bazı futbolcularla yollar ayrıldı. Takımdan en son ayrılan isimse Berk Yıldız oldu. Sarı-kırmızılı takımın genç futbolcusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini kadroda düşünmediğini açıklaması üzerine geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor ile yeniden kiralık olarak anlaşmaya vardı. Berk Yıldız, Adana temsilcisinde geçen sezon sergilediği performansla kısa sürede kaptanlığa kadar yükselmişti.
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Berk yeniden Adana demirspor’a kiralandı
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