Berk yeniden Adana demirspor’a kiralandı

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YENI Malatyaspor'da yeteri kadar şans bulmayan isimlerden Berk Yıldız yeniden Adana Demirspor'a kiralandı.Takımdan en son ayrılan isimse Berk Yıldız oldu. Sarı-kırmızılı takımın genç futbolcusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini kadroda düşünmediğini açıklaması üzerine geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor ile yeniden kiralık olarak anlaşmaya vardı. Berk Yıldız, Adana temsilcisinde geçen sezon sergilediği performansla kısa sürede kaptanlığa kadar yükselmişti.