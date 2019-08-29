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TIR’ın sıkıştırdığı otomobil okul bahçesine girdi

Giriş Tarihi: 29.8.2019
TIR’ın sıkıştırdığı otomobil okul bahçesine girdi
GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde bir otomobil, tırın sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu duvarı yıkarak özel bir okulun bahçesine girdi. Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde seyir eden M.A.B. yönetimindeki otomobili, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen TIR sıkıştırdı. Sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçesine girdi. Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Otomobil sürücüsü M.A.B. ve beraberindeki O.A. yaralandı. Polis kaza yerinden kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı.
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TIR’ın sıkıştırdığı otomobil okul bahçesine girdi
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