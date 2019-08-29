Vali Şimşek Çiftlik Tepe’de kazı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

, belde köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında Çiftlik ilçesini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İlçe yakınlarında devam eden "Çiftlik Tepe" arkeolojik kazı alanında da incelemelerde bulundu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çiftlik İlçesinde Kaymakam Adnan Doğan, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, İl Genel Meclis Üyeleri, ilçeye bağlı belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları tarafından karşıladı. İl Jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun da katıldığı ilçe ziyareti sırasında İlçe yakınlarında devam eden "Çiftlik Tepe" arkeolojik kazı alanında da incelemelerde bulundu. Kazı çalışmalarını yakından inceleyen yetkililerden kazı hakkında bilgi aldı ve kendisi de kazı çalışmalarına bizzat katıldı. Bölgenin kısa bir dönem sonra bir çok konuda yeniliklere kavuşacağını dile getiren Vali Yılmaz Şimşek, Niğde-Çiftlik karayolunun % 90 oranında tamamlandığını belirterek; "Öte yandan İl Özel İdaremiz imkânlarıyla ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Keten Çimen bölgesine yapılması planlanan Kayak Tesisinin projesi tamamlanmış durumdadır. Ümit ediyorum ki; burada yapılması planlanan kayak tesisi tamamlandığında bu bölgemiz İç Anadolu bölgesinin ikinci Erciyes'i olacak. Tabi ki; bu büyük projenin hayata geçmesiyle birlikte hem ilimiz hem de çiftlik ilçemiz gerek ekonomik gerekse turizm bakımından büyük bir ivme kazanacaktır. Projemizin şimdiden ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.