3 aylık bebek kusarken boğuldu

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Adana'da 3 aylık Yusuf adındaki Suriye uyruklu bebek, annesi tarafından emzirildikten sonra yan yatırılmadığı için kusup boğularak öldüğü ileri sürüldü. Erkek bebek toprağa verilirken baba ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye'deki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçıp, Türkiye'ye sığınarak Adana'da kendisine yeni bir hayat kuran Fatma Amaye, 2 yıl önce de henüz 15 yaşındayken kendisi gibi sığınmacı olan Mahmut Amaye (22) ile evlendi. Çiftin, yaklaşık 3 ay önce 'Yusuf' adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Anne Amaye, dün sabaha karşı uyanıp, ağlayan bebeğini emzirdikten sonra tekrar yattı. Sabah uyandığında oğlunun nefes almadığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansa alıp kontrol etti. Minik Yusuf'un kalbinin durduğunu belirleyen ekipler, dakikalar süren kalp masajı yaptı, ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.Ölen bebeğin amcası Halil Amaye, yeğeninin cansız bedenini sağlık ekiplerinden teslim alıp, eve geri götürürken, acı haberle anne Fatma Amaye ve baba Mahmut Amaye adeta yıkıldı. Vücudunda herhangi bir dış müdahale izine rastlanmayan minik Yusuf, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bebeğin, emzirildikten sonra yan yatırılmadığı için kusup, sonrasında da kendi kusmuğunda boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.