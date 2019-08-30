ASKON Başkanı Arslan’dan Zafer Bayramı mesajı

BUGÜN NELER OLDU

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi Başkanı Hasan Arslan, "30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. Yıldönümünde, millet olarak hep birlikte kenetlenerek, bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyoruz" dedi.