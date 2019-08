Down sendromlu Neslihan gelinlik giydi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA yaşayan down sendromlu Neslihan Çıkat'ın gelinlik giyme hayali Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın devreye girmesiyle gerçekleşti. Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Neslihan Çıkat, tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu ailesine sık sık dile getirmesi üzerine Neslihan'ın durumunu bir komşusu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı makamında ziyaret ederek durumu söyledi. Başkan Çay'da böyle bir isteğe duyarsız kalmayarak Neslihan için düğün organize etti. Neslihan için organize edilen düğün için günler öncesinden hazırlık yapıldı. Neslihan'a özel gelinlik ve kına elbisesi tasarlandı. İlçenin doğasıyla ünlü turizm merkezi olan Belemedik Tabiat Parkında Neslihan'ın dış mekan fotoğrafları çekildi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen düğün için salon özel olarak süslendi. Down sendromlu Neslihan Çıkat'ın düğününe Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'da katıldı. Düğünde Belediye Başkanı Mustafa Çay da sahneye çıkarak "Adana'ya Bir Kız Geçti" türküsü başta olmak üzere çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi. Down sendromlu Neslihan'ın ağabeyi Yılmaz Çıkat, bu organizasyon için seferber olan ve kardeşinin düğün hayalini gerçekleştirdiği için Belediye Başkanı Mustafa Çay'a teşekkür etti.