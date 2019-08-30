Mersin’de cimnastik şöleni

BUGÜN NELER OLDU

ARTİSTİK Cimnastik Dünya Challenge Kupası bugün Mersin'de başlayacak. 11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde 14 sporcu temsil edecek. Mersin Cimnastik Salonu'nda pazar günü sona erecek organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ise şöyle:Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca.Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan ve Demet Mutlu.