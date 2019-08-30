Yaz spor okulunu başarıyla bitirdiler

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, 2019 yaz basketbol spor okullarında eğitim gören başarılı öğrencileri sertifika ve madalya ile ödüllendirdi. Öğrenciler, sertifika ve madalyalarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.
Başkanı Fadıloğlu, yaz spor okullarında 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcuya eğitim imkanı sunduklarını kaydetti. Tesislerde yetişen milli takım sporcularının kendilerini gururlandırdığını anlatan Fadıloğlu, "Spor alanında sadece yaz spor okullarıyla kalmıyor, faaliyetleri yıl genelinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda desteklerini esirgemeyen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce düzenlediğimiz törenlerle farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerimize sertifikalarını takdim etmiştik. Bugün de basketbol branşında eğitim gören öğrencilerimize sertifikalarını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
dedi.