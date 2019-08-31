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Daha yaşanılır bir için çalışıyoruz

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Daha yaşanılır bir Silifke için çalışıyoruz
Mahallelerde yapılan çalışmaları ve mahallelerin eksikliklerini yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, hizmetlerin aciliyeti ve ihtiyaç durumuna göre hızlı bir şekilde tamamlanmasına özen gösteriyor. Silifke genelinde yapılması gereken hizmetler, Fen İşleri Müdürlüğünce belirlenen program çerçevesinde öncelik sırasına göre çalışma programına alınıyor ve tek tek hayata geçiriliyor. Başkanvekili Altunok, Camikebir mahallesinde ara yolların yapımı ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı merdiven basamaklarının tamiri için talimatlar verdi. Mahalle Muhtarı ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkanvekili Altunok, eksikliklerin biran önce tamamlanacağını söyledi. Altunok, "Mahallelerimizi karış karış gezerek sorumluluğumuzda olan ve yapılması gereken hizmetlerin ivedilikle çözümü için girişimlerde bulunuyoruz. Hangi mahallemizin ne eksiği varsa tespit ediyor ve ekiplerimizi yönlendirerek o eksiklikleri gideriyoruz. Bizler hizmetlerimizi belirli bir plan dâhilinde ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yapılan asfalt, stabilize, parke, sosyal binaların bakım onarımı, park ve bahçe yapımı gibi çalışmaları tamamen kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple daha çok çalışarak ilçemizin her noktasına hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışıyoruz. Asfalt plentimizi büyütme çalışmaları içerisindeyiz. Daha yaşanılır bir Silifke için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Daha yaşanılır bir Silifke için çalışıyoruz
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