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Hatayspor 3’te 3 yapmak istiyor

Ligde ikide iki yaparak yoluna kayıpsız devam eden bordo-beyazlılar, yarın da ’u yenip serisini sürdürmenin peşinde. Evinde oynaması gereken Hatayspor, stadı bakımında olduğu için karşılaşmayı deplasmanda oynayacak

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Hatayspor 3’te 3 yapmak istiyor
TFF 1. Lig'inde Hatayspor, yeni sezonda 2'de 2 yaparak kaldığı yerden devam etti. Geçtiğimiz sezon 1-1 biten finalde penaltı atışları sonrası süper ligi Gazişehir Gaziantep'e kaptıran bordo-beyazlılar Antakya Atatürk Stadı tadilatta olduğu için Bolu'da oynadığı karşılaşmada Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Ardından Menemen Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Hatayspor, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı. Topladığı 6 puanla ligin zirvesine yerleşen bordo-beyazlıların hedefi Süper Lig. Hedef olarak önüne Süper Lig'i koyan Hatayspor, yarın Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nın zemini bakımda olduğu için, iç sahada oynaması gereken karşılaşmayı yine deplasmanda oynamak zorunda kalacak olan bordo-beyazlılarda her şeye rağmen hedef yine galibiyet. Yarın saat 19.15'de oynanacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp milli maçlar nedeni ile verilecek araya galibiyetle girmek istediklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'u mağlup ederek ligde 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi.

KALECİ ÇAĞLAR ŞAHIN BURSASPOR İLE ANLAŞTI
GEÇTİĞİMİZ sezon Adana Demirspor forması giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın24 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Hatayspor 3’te 3 yapmak istiyor
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