Hatayspor 3’te 3 yapmak istiyor

BURSASPOR

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'inde Hatayspor, yeni sezonda 2'de 2 yaparak kaldığı yerden devam etti. Geçtiğimiz sezon 1-1 biten finalde penaltı atışları sonrası süper ligi'e kaptırantadilatta olduğu için Bolu'da oynadığı karşılaşmada Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.Topladığı 6 puanla ligin zirvesine yerleşen bordo-beyazlıların hedefi Süper Lig. Hedef olarak önünei koyan, yarınile karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'nın zemini bakımda olduğu için, iç sahada oynaması gereken karşılaşmayı yine deplasmanda oynamak zorunda kalacak olan bordo-beyazlılarda her şeye rağmen hedef yine galibiyet.araya galibiyetle girmek istediklerini belirten'u mağlup ederek ligde 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi.GEÇTİĞİMİZ sezon Adana Demirspor forması giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın24 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.