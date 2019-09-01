Sinan Kurt Demirspor’da

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Demirspor bugün sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mavi-Lacivertli ekibin bu zor maçta hedefi mutlak galibiyet.. Teknik direktör Ümit Özat, Keçiörengücü maçı için "Kazanmamızın şart olduğu bir maç" dedi. Öte yandan forvet arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, Osmanlıspor takımından Sinan Kurt ile sorununu çözdü. 24 yaşında Almanya doğumlu olan gurbetçi futbolcu bir süredir Osmanlıspor formasını giyiyordu. Lisansı çıkartılan Sinan Kurt forma şansı verildiği takdirde bugünkü maçta yerini alabilecek. Yine bir süre önce anlaşılan fakat kulübüyle itilaf yaşayan Stokes'in de lisansı çıkarıldı. Stokes ile bir süre önce başkan Murat Sancak anlaşmış, imzayı da atmıştı. Sorun çözüme kavuştu ve Stokes'te mavi-lacivertli renklere dahil oldu. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu da Dublin doğumlu... İngiltere ve İskoçya liglerinde forma giydi. Son olarak İran'ın Tractör Sazi takımında oynuyordu.