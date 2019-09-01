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Yılmaz’ın ismi anaokulunda yaşatılacak

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Yılmaz’ın ismi anaokulunda yaşatılacak
HATAY'IN Dörtyol ilçesinde lise tercihini yaptıktan bir gün sonra, LGS sonuçları açıklanmadan 12 gün önce havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç'ın adının yaşatılması için dernek kuruldu. Projesi devam eden bir anaokuluna Yılmaz Bahadır'ın isminin verilmesinin amaçlandığı belirtildi. 11 Temmuz 2019 tarihinde, LGS sonuçları açıklanmadan önce girdiği havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç'ın en büyük hayali olan Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkmış, Kabataş Erkek Liseliler Derneği "Yılmaz'ı Kabataşlı sayıyoruz" diyerek onun adına bir burs fonu oluşturmuştu.
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Yılmaz’ın ismi anaokulunda yaşatılacak
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