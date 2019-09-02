Festival’in ihracat atağı

GAZİANTEP'İN Turquality kapsamına giren 3. halı markası olan Festival Halı bu yıl ihracatını 3 kat arttırmayı hedefliyor. Firma, hızla geliştirdiği yurt dışı pazar ağını Turquality ile daha da genişleterek Türk halısının dünyadaki bilinirliliğini ve değerini de arttırmayı hedefliyor. Festival Halı Genel Müdürü Cebrail Şahin, Festival Halı'nın tarihinin 1983 yılına dayandığını, 2008 yılından bu yana da Festival markasıyla üretim yapıldığını kaydetti. Genel Müdür Cebrail Şahin, "Grup firmaları arasında önce iç pazar ayağını oluşturan Festival Halı halen 768 bayisiyle Türkiye'nin her köşesinde bulunuyor. 3 yıl önce ihracata yoğunlaştık. Şu an ülkede distribütörümüz, 10 ülkede de depolarımız var. Çin'de depo açtık, Suudi Arabistan'da ise 6 depomuz ve ticari ortaklıkla 23 mağazamız var. Almanya, Kuveyt, Endonezya, Bosna ve Arnavutluk'ta da distribütör ve depolarımız var" dedi.

ARABİSTAN VE AFRİKA'DA ÜRETİM

Bu yıl ihracat rakamlarını 3 kat arttırmayı hedeflediklerini ve yılın ilk iki çeyreğinde hedeflerini tutturduklarını açıklayan Şahin, halıda en büyük alıcılardan olan ABD, Suudi Arabistan ve Irak'ta satış ağlarını büyük ölçüde tamamladıklarını kaydetti. Şahin, "Suudi Arabistan'da imalata başlıyoruz. Cezayir, Tunus ve Fas'tan birinde imalat yapmayı planlıyoruz. Buralarda Türk markası olarak çıkacağız" diye konuştu.

ABD'DE ONLİNE SATIŞ BAŞLIYOR

Halen 43 ülkeye halen güncel satışlarının bulunduğunu ancak Gaziantep'te sayısı 160'a ulaşan firmanın bulunduğunu ve yoğun bir üretim olduğunu belirten Şahin, "Artık mevcut pazar ve yöntemle rekabet edemez duruma gelindi. Yeni satış kanalları fikrimiz buradan çıktı. Kendi distribütör ve depolarımızı oluşturuyoruz. Kendi depolarımızı da oluşturuyoruz. İnternet üzerinden de satış kanalı oluşturuyoruz. İlk olarak ABD'den başlayacağız" diye konuştu. 2018 yılında 18 milyon 700 bin dolarlık ihracat yaptıklarını bu yıl ise 50 milyon ihracat, 10 milyon ise iç pazarda satış yapmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, "6 aylık dönemde hedefimiz yakaladık. " dedi.