MMO’dan asansör uyarısı geldi

BUGÜN NELER OLDU

MAKINAMühendisleri Odası (MMO) Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, her gün on binlerce kişinin kullandığı asansörlerin; aylık bakımları ve yıllık muayenelerinin düzenli yetkili ve ehil ellerde yaptırıldığı sürece en güvenli ulaşım araçlarından biri olduğunu söyledi. Kavi, yaptığı açıklamada, kırmızı ve sarı etiketli asansörlerin tehlike saçtığını ifade ederek, asansörlerin bakım ve muayenelerine dikkat çekti. Kavi, "Ülkemizde her geçen gün asansör kullanımı artmaktadır. Ancak asansörlerin yapım ve kullanımı sırasında yeterli denetimler ne yazık ki şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Denetimler konusunda meslek odaları devre dışı bırakılmamalı, tasarım ve uygulama süreçlerinde gerekli kontroller meslek odaları tarafından yapılmalıdır. Asansörlerin avan ve uygulama projelerine uygun olarak yapılması, denetleme ve yapı kullanımı izinlerini verme ve tescil alacak asansörlerin tescil öncesi kontrol yetkisi; ticari kaygılar ve istismara açık bir alan olmaktan çıkarılmalı ve kamu kurumu niteliği bulunan meslek odalarımıza verilmelidir" dedi. Herkesi üzen asansör kazalarının yaşanmaması için kamusal denetimin işletilmesi gerektiğini ifade eden Kavi, "Eğer asansörünüz 'Yeşil Etiket'e sahip ise güvenli, 'Mavi Etiket'e sahip ise hafif kusurlu ama kullanılabilir anlamına gelmektedir. Asansörünüzde; 'Sarı' ya da 'Kırmızı' etiket olması halinde ise kusurlu ve kullanılmaması gerektiğini anlayarak, can ve mal güvenliğiniz için acilen asansörün eksiklerinin giderilmesi ve etiket renginin yeşil veya maviye döndükten sonra kullanıma açılması gerekmektedir" dedi.