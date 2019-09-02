Saklı Şelale’yi dünya tanıyacak

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MERSİN'İNErdemli ilçesinde yeni keşfedilen 'Saklı Şelale'ye ulaşımı kolaylaştırıp, şelalenin turizme kazandırılması amacıyla Erdemli Belediyesi tarafından yürüyüş yolu ve 100 metre uzunluğunda demir merdivenler yapıldı. 2 yıl önce keşfedilen ancak vadi içinde ulaşımında büyük güçlük yaşanan şelalenin turizme kazandırılması için Erdemli Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Bu çalışmaların ilk etabında şelaleye ulaşımın kolaylaştırılması amaçlanarak vadi içinde yaklaşık 100 metrelik demirden yürüyüş yolu yapıldı. Yürüyüş yoluyla birlikte kolaylıkla şelaleye ulaşan vatandaşlar, doğa harikası şelaleyi görmenin mutluluğunu yaşıyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Erdemli İlçe Başkanı Fatih Serin ve Koramşalı Mahallesi Muhtarı Hasan Bulut ile birlikte, saklı şelale ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tollu, ilçeye bağlı Koramşalı Mahallesi'nde keşfedilen şelaleyi turizme kazandırmak amacında olduklarını belirtti. Tollu, "Erdemli'mizin her yanı ayrı bir güzel, nereye gitseniz tarih fışkırıyor, güzellik, mükemmel bir doğa fışkırıyor" dedi