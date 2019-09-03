Çukurova Üniversitesi’nin proje başvurusu kabul edildi

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dönemi Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetleri (Erasmus+ KA107) kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci sonucunda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından başvurusu yapılan KA107 projesi kabul edildi. Türkiye Ulusal Ajansına yapılan 98 proje teklifi arasında en başarılı projeler arasında yer almayı başaran Çukurova Üniversitesi, en büyük bütçe alan üçüncü üniversite oldu. 2017 ve 2018 projeleriyle Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Tunus, Endonezya ve Kırgızistan'daki dokuz üniversite ile değişim faaliyetleri gerçekleştiren Çukurova Üniversitesinin yeni dönemde ortak üniversite sayısı 18'e yükseldi. 2019-2021 akademik dönemlerini kapsayacak olan projede Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Tunus, Endonezya, Malezya, Uganda, Güney Kore, Meksika, Rusya ve Gürcistan'da bulunan ortak üniversitelerle akademik değişim başlayacağı bildirildi. 2019 KA107 Projesinin kapsadığı alanlar ise şu şekilde sıralandı: İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ziraat, Biyoteknoloji, İngiliz Dili Eğitimi & Alman Dili Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Mühendislik, Tıp, Gıda, Çevre ve Sağlık Bilimleri.