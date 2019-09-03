Erzin’de en renkli buluşma

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Erzin ilçesinde, Turunçlu İmraniye Girit Türkleri Kültür Derneğince 4. Güz Festivali düzenlendi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Bizler dünyanın neresinde olursa olsun Türkler olarak bir bütünüz. Hep birlikte onlarla sevinir onlarla üzülürüz. Bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından "Geçmişten Geleceğe Turunçlu Resimlerinin" sergisinin açılışı yapıldı. Halk oyunları gösterisinden sonra, festivale katılan vatandaşlar doyasıya oynayarak festival alanından çıkmadı. Turunçlu halkı, festival süresince yaptıkları kendilerine özgü yiyecek ve içecekleri stantlarda sergiledi. Ayrıca bir grup Turunçlu kadını, çok eskilerde çeşme başında yıkadıkları çamaşır öykülerini canlandırdılar.