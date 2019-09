Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı

BUGÜN NELER OLDU

Kasaplar Çarşısı esnafı, sakatat talebini karşılamakta güçlük çekiyor. Temmuz ayında 35 TL'den satılan kemikli etin fiyatı 42 TL'ye kadar yükseldi. Artan et fiyatlarından dolayı ise dar gelirli vatandaşlar sakatata yönelmeye başladı. Sakatat fiyatları da kesimlerin azalmasıyla geçen aya göre 2 ile 3 TL arasında zamlandı. Kellenin 25, kuzu yüreğin 20, mumbar ve işkembenin 30, ayağın 2, kuzu kulağının 4 ve dana memesinin 3 liradan satıldığı Adana'daki Kasaplar Çarşısı'nda esnaf satışlardan memnun. Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kemiksiz et fiyatlarının 45 TL ile 55 TL arasında değiştiğini belirterek, "Sakatatlar şu an iyi gidiyor" dedi.