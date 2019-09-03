Ziraat odasından çiftçilere destek

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde Ziraat Odası çiftçilere yapılacak olan destekler hakkında açıklama yaptı. Toplantı Silifke Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Silifke Ziraat Odası Ziraat Mühendisleri Ali İhsan Akdağ, Örsan Koçak ve çok sayıda çiftçi katıldı. Ziraat Mühendisleri Ali İhsan Akdağ ve Örsan Koçak yapılacak olan yardımların koşullarını, yardım almak isteyen çiftçilerin bu koşulları eksiksiz olarak tamamlamaları gerektiğini ve tamamlanan bu koşullarla internet üzerinden www.mersintarımorman.gov.tr 'ye müracaat ederek bilgi alabileceklerini söyledi. Toplantının sonunda çiftçilerin sorularını cevapladı.