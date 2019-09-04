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Gençlerin maceracı yönleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Gençlerin maceracı yönleri ortaya çıktı
GAZİANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili boyunca düzenlediği gençlik kampları ve doğa sporları faaliyetleriyle gençlerin maceracı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkartmasını sağladı. 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını ağırlayan kamp alanı, iki buçuk aylık yaz tatili süresi boyunca 7 binin üzerinde kampçıyı misafir etti. Yaz tatili dönemi boyunca ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini günübirlik ve üçer günlük kamp programlarıyla Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı'nda misafir eden Şehitkamil Belediyesi, kampların içeriği ve düzenlenen sosyal etkinliklerle gençlerden tam not aldı. Şehitkamil, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok faydalı etkinlik düzenledi. Kamp programında yer alan spor aktiviteleri ile yeteneklerini geliştiren öğrenciler, doğada daha sağlıklı bir yaşama adım attılar. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamplara katılan çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin aynı ortamda yaşayarak birbirlerine destek olduklarını ve arkadaşlık kavramının önemini anladıklarını ifade etti.
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Gençlerin maceracı yönleri ortaya çıktı
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