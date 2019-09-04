Hastalıklarla mücadelede önemli bir adım

BUGÜN NELER OLDU

Marmara Araştırma Merkezinde görevli Dr. İncinur Hasbay, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünde geliştirilen enzime dirençli nişastanın gıda sanayinde kullanılmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Dirençli nişastanın üretimde kullanılmaya başlamasıyla obezite, kalp ve şeker hastalıklarıyla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu" dedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliği ile "Enzime Dirençli Nişasta Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı'nın yanı sıra hizmet başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.