‘Menengiç kahvesi’ dünya pazarlarına açılıyor

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Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep kahve kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan geleneksel 'menengiç kahvesinin' marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti. İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA), '2019 yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı' kapsamında destek sağladığı 'Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz' projesinin sözleşmesi, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı. GTB Başkanı Akıncı Anadolu'da yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'in zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti. Yapılacak olan tanıtımlarda Gaziantep menengiç kahvesini sağlık dostu yönüyle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Akıncı, "Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin iştirakçi olarak destek vereceği tanıtım faaliyetlerimizde ilk hedefimiz kahvemizin sağlık yönüne dikkat çekmek olacak. Bunun yanı sıra kahvemizin 40 yıl hatır bırakan eşsiz lezzetine vurgu yapacak tadım ikramları da gerçekleştirilecek" dedi.