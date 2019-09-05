CHP’li Buyruk HDP’li başkanları savundu

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA Seyhan Belediyesi'nin Eylül ayının ikinci bileşiminde CHP meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı avukat Funda Buyruk'un görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını savunan konuşması damga vurdu. Buyruk, "Seçilmiş olan insanların görevden alınması demokrasimiz ve tüm Türkiye için üzücü bir gelişmedir, halkın iradesini yok saymak önemli bir harekettir" derken, AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu bu sözlere sert tepki vererek, "Devlet, her şeye vakıftır, meclislerde, sizler de her şeye vakıfsınız. Gözlerimizin içine baka baka bunları söylemeyin. O insanların suçsuz olduğunu iddia etmeyin" dedi. 31 Mart seçimlerinde CHP listesinden meclise giren HDP'li Funda Buyruk gündem dışı söz aldı ve kürsüde ilk önce 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün önemine değindikten sonra, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. Buyruk, "Seçilmiş olan insanların görevden alınması demokrasimiz ve tüm Türkiye için üzücü bir gelişmedir, halkın iradesini yok saymak önemli bir harekettir. Halkın iradesinin hep var olduğu ve hepimizin barış içerisinde yaşayacağı günler diliyorum" dedikten sonra kürsüden ayrıldı. Bunun üzerine gündem dışı söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu ise, Buyruk'a tepki gösterdi. "Bugün bir arkadaşımız, daha önce de bu kürsüden çıkıp şuan içeride olan HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş'ı övmüştü. Hepimiz her şeye vakıfız. Hepimiz her şeyi görüyoruz" şeklinde konuşması üzerine Funda Buyruk bu kez oturduğu yerden "Bağırma" şeklinde müdahalede bulundu. Limoncu ise "Bağırırım, bana müdahale etmeyin" dedi. Mecliste Seyhan ilçesiyle konuları ağırlıklı gündeme getirdiklerini ifade eden Limoncu, "Terör örgütüne destek veren, direkt ya da dolaylı kim varsa devletimiz bunlarla ilgili bütün tahkikatları yapıyor, delileri ortaya koyuyorlar, şimdi çıkıp gözlerimizin içine baka baka suçsuz olduklarını söylüyorlar. Devlet, her şeye vakıftır, meclislerde, sizler de her şeye vakıfsınız. Sizler de internetten, televizyonlardan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından bir önceki dönem o belediye başkanlarının yaptıklarından herkes her şeye vakıftır. Ayrıntılara girmiyorum. Lütfen gözlerimizin içine baka baka bunları söylemeyin. O insanların suçsuz olduğunu iddia etmeyin" şeklinde konuştu.