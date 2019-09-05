Ev kadınları güç birliği yaptı

BUGÜN NELER OLDU

İslahiye ilçesinde 3 arkadaş, 9 yıl önce bir araya gelerek börekçi dükkanı açtı. 9 yıldır börekçi dükkanını işleten ev hanımları, titizliği ve azimleri ile çevrelerinden takdir kazanıyor. Kazandıkları parayla ev ekonomilerine de katkıda bulunan 3 kafadar, diğer ev hanımlarına örnek olmak istiyor. İş yeri sahiplerinden Fatma Görür, evde boş durmamak için börekçi dükkanı açtıklarını belirterek, "9 yıl önce ilk olarak 3 bayan arkadaş biz kermeslerde yardım amaçlı çalışıyorduk. Sonra arkadaşım Fatma Erşahin ile iş yeri açalım dedik ve açtık. Yaptığımız işte başarılı olduğumuz sanıyoruz. İşlerimiz de gayet iyi. Eşlerimiz çiftçilikle uğraşmaktalar. Ev ekonomisine çok büyük bir katkımız var" dedi, İş yerini açmadan önce utandıklarını kaydeden Görür, "Utana sıkla açmıştık bu iş yerini. Bismillah dedik yere bir hasır iki ekmek tahtası börek açmaya başladık. Çok tedirgin çok utanıyorduk. İlk defa böyle bir işte çalıyoruz. Alıştık bu kez etrafımızdaki arkadaşlara tavsiyelerde bulunduk bir ay utana sıkıla geldik gittik. Eşlerimiz de 'yapmayın etmeyin bırakın bu işi' dediler. Ama biz yılmadık" diye konuştu. Ayşe Yücel ise yaptığı iştem memnun olduğunu söyledi.