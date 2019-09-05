Helen Doron’da kayıtlar doldu

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Vakfı bünyesinde bulunan ve Erken Yaşta İngilizce Sisteminin dünyadaki bir numarası Helen Doron Anaokulu'nun Karslılar şubesinde kayıtlar doldu. Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "17. Okulumuz hayırlı olsun" dedi Erken Yaşta İngilizce Eğitimi bilimsel olarak kanıtlanmış ve Dil Bilimci Helen Doron tarafından kurulan Helen Doron Anaokulu Karslılar Eğitim Direktörü Birsen Toroslu, "Gündoğdu Eğitim Kurumlarımızın 17. Okulu olun Karslılar Helen Doron anaokulumuzda kayıtlarımızı erkenden dolduran ve herzaman olduğu gibi yine bizi tercih eden ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "İşimiz eğitim ve ülkemize yeni okullar kazandırma adına yatırımlarımız devam edecek. Bu konuda bizlere güç veren değerli Adanalılara ve 30 Bin Kişilik Büyük Gündoğdu ailesinin kıymetli her ferdine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 17. Okulumuz olan Helen Doron Karslılar eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.