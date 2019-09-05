Yapı sektörü Ekim’de Gaziantep’te buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

, yapı ve gayrimenkul ile ilgili iki önemli fuara eşzamanlı olarak evsahipliği yapacak. Buildeast Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı 3 Ekim'de açılacak. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak fuarlar yapı sektörüne yön veren yerli ve yabancı firmaların buluşma noktası olacak. Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık işbirliği ile gerçekleştirilecek fuarlar; yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getirerek ve Ortadoğu'nun yeniden yapılaşmasında köprü görevi üstlenecek. Gaziantep'in, Ortadoğu Bölgesi'nin yeni ve güçlü buluşma noktası olacağını dile getiren GSO Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep, birçok alanda üretim yapan bir kent. Firmalarımız yakın komşu ülkelerin yeniden yapılanması ve inşa edilmesine katkıda bulunacak. Bizler bu süreci iyi değerlendirmeli ve bölge ülkelerinin alt ve üst yapısının inşasında çok daha etkin rol üstlenmeliyiz. Bunu yapacak altyapıya ve potansiyele sahibiz" diye konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, fuarın iç piyasanın canlanmasına olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "İnşaat sektörü, onlarca sektörü doğrudan etkilemesi, istihdam ağırlıklı bir sektör olması ve ekonominin genel durumunu yansıtması açısından büyük önem taşıyor. İnşaat sektörünün canlanması demek, tüm piyasaların canlanması demektir. Fuarımıza özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun bir katılım bekliyoruz" şeklinde konuştu.