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Asistanlık eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Asistanlık eğitimi verildi
ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından, sanayi çalışanlarının ve sanayicilerin ihtiyaç duydukları eğitimlere bir yenisi daha eklendi. AOSB Kamu Kampüsü'nde sanayicilerin ve üst düzey yöneticilerin sağ kolları olan "Yönetici Asistanlarına" yönelik eğitim verildi. Akademik Platform iş birliği ile düzenlenen eğitim, AOSB Kamu Kampüsü'nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tecrübeli eğitmen Melek Yeşilli'nin konuşmacı olarak katıldığı, sohbet havasında geçen ve iki gün süren eğitimde katılımcılara, "Yönetici Asistanlığına Giriş", "Yönetici Asistanının Yönetimsel Görevleri'', "Yönetici Asistanının Organizasyonel Görevleri", "Yönetici Asistanının Telefonla İletişimi'', "Yönetici Asistanlığı ve İletişim'', "Yönetici Asistanının Problem Çözme Becerisi ve Stres Yönetimi'', "Yönetici Asistanının Zaman Yönetimi ve Planlama" ana başlıkları altında, onlarca farklı konuda sunum yapıldı.
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Asistanlık eğitimi verildi
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