İki üniversite hastanesinden kanser hastalarına büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

bölgesindeki büyük açığı kapatan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde, Medikal Onkoloji Kliniği hayata geçti. Onkoloji kliniğinin hasta kabul etmeye başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, kanser hastalarının aynı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu gibi Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde de onkoloji hizmetlerinden yararlanabildiklerini bildirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanları Uzm. Dr. Ömer Diker ile Uzm. Dr. Polat Olgun da kanser hastalığının ülkemizdeki yaygınlığı, medikal onkoloji alanında son dönemdeki gelişmeler ve ülkemizde uygulanan tedavilere değindi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, "Kanser hastaları, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu gibi Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde de herhangi bir ücret ödemeden tedavi alabilecekler. Bu büyük bir olanaktır. Ülkemizde ne kadar çok onkoloji merkezi açılırsa o kadar çok kanser hastası daha kaliteli, daha refah hizmetler alacaktır" dedi.