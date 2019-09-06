Şahinbey’de ‘Gastronomi Kütüphanesi’ protokolü

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Şahinbey Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında tarihi Mecidiye Han'da Gastronomi Kütüphanesi kurulması için protokol imzalandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yıllardır atıl durumda olan tarihi Mecidiye Han'ı yaptığı restorasyonla yeniden Gaziantep turizmine kazandırdı. Şahinbey, tarihi hanın içerisine de Gastronomi Kütüphanesi yapılması için İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile protokol imzaladı. Başkan Tahmazoğlu, Mecidiye Han'a gelenlerin hem bilgi hem de lezzet anlamında doyacağını belirterek, "İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Şahinbey Belediyemiz arasında restorasyonunu tamamladığımız Mecidiye Han içerisinde Gastronomi Kütüphanesi yapımı ile ilgili protokol imzaladık" dedi.