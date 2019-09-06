Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Transferlere tam not verdi

Transferlere tam not verdi

Kadroya yapılan takviyelerle istediği takımı oluşturduğunu söyleyen Eriş, “Önemli takviyeler yaptık. Ligde daha 31 hafta var. Transferlerin etkisini ligde göreceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Transferlere tam not verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile ekibinin önemli çalışmaları sonucu isteklerine uygun oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini söyledi. Eriş, başkan Akgül ile oğulları İbrahim- Furkan Akgül'e transferde gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

EKSİĞİMİZ VARDI AMA...
Ligde oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan turuncu-beyazlı takımın teknik patronu Eriş, oynadıkları maçlarda eksiklerini net bir şekilde görebildiklerine dikkat çekti. Eriş, "1-2 oyuncu eksiğimiz vardı, oynadığımız 3 maç bunun biraz da göstergesiydi. Eksik olan yerlerimize çok anlamlı 1-2 takviye yaptık" ifadelerini kullandı.

LİG UZUN BİR MARATON
"Lig uzun bir maraton daha 31 hafta daha var" diye konuşan teknik direktör Levent Eriş, "Bu 31 haftada en kısa sürede yeni transferlerimizi belirli bir seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. Ama bu süreç içerisinde inşallah kaliteli hale gelirler. Böyle olacak diye beklemek hayal olur. Biz sadece onları en iyi şekilde geliştirmeye çalışacağız. Adanaspor'u istediğimiz hedeflediğimiz noktaya getiririz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferlere tam not verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN