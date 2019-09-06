Transferlere tam not verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile ekibinin önemli çalışmaları sonucu isteklerine uygun oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini söyledi. Eriş, başkan Akgül ile oğulları İbrahim- Furkan Akgül'e transferde gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

EKSİĞİMİZ VARDI AMA...

Ligde oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan turuncu-beyazlı takımın teknik patronu Eriş, oynadıkları maçlarda eksiklerini net bir şekilde görebildiklerine dikkat çekti. Eriş, "1-2 oyuncu eksiğimiz vardı, oynadığımız 3 maç bunun biraz da göstergesiydi. Eksik olan yerlerimize çok anlamlı 1-2 takviye yaptık" ifadelerini kullandı.



LİG UZUN BİR MARATON

"Lig uzun bir maraton daha 31 hafta daha var" diye konuşan teknik direktör Levent Eriş, "Bu 31 haftada en kısa sürede yeni transferlerimizi belirli bir seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. Ama bu süreç içerisinde inşallah kaliteli hale gelirler. Böyle olacak diye beklemek hayal olur. Biz sadece onları en iyi şekilde geliştirmeye çalışacağız. Adanaspor'u istediğimiz hedeflediğimiz noktaya getiririz" şeklinde konuştu.